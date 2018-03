Nog geen verdachten opgepakt in onderzoek naar brandstichting 23 maart 2018

In het onderzoek naar de brandstichting in het huis van een Brugse hoofdinspecteur zijn nog geen verdachten opgepakt. De zware brand werd woensdagochtend even voor zes uur opgemerkt in de Pieter De Conincklaan in Brugge. Volgens de branddeskundige van het parket was er wel degelijk sprake van kwaad opzet. Ondertussen is ook duidelijk geworden dat het al de derde keer in enkele weken tijd was dat er brand werd gesticht in het huis. Opmerkelijk, aangezien de man de woning nog maar enkele weken geleden kocht. De vorige twee keren ging het om mislukte pogingen. Dat kan er mogelijk op wijzen dat het motief van de dader(s) persoonlijk is. Al worden alle opties in het onderzoek verder onderzocht. De hoofdinspecteur zelf was na de feiten in shock. Van zijn huis blijft niks meer over. De politie geeft geen commentaar op de zaak in het belang van het onderzoek. (MMB)