Nog even uittesten, en Kruispoortbrug is klaar 05 februari 2018

Het brugdek van de tijdelijke Kruispoortbrug is zaterdag zonder veel problemen geplaatst. De voorbije dagen werd hard gewerkt om de nieuwe brug als een puzzel in elkaar te doen passen. "Alle onderdelen zijn nu via het water ter plaatse gebracht", zegt Claudia Van Vooren van De Vlaamse Waterweg. "De komende dagen wordt alles gecontroleerd en uitgetest. We willen uiteraard geen enkel risico lopen. De brug moet vlot open en dicht kunnen om zowel het scheepvaartverkeer als het autoverkeer door te laten." Voor de inwoners is het opgelucht ademhalen. Sinds oktober 2016 moeten ze het zonder de brug doen. De Kruispoortbrug is een belangrijke weg om de stad te verlaten. Het is wel nog even wachten tot de brug helemaal geïnstalleerd en uitgetest is. Tegen half februari zou de brug dan open gaan voor het verkeer. (BHT)