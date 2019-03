Nog eens 36 sociale woningen én nieuw plein in plaats van oude schietstand Den Tir Bart Huysentruyt

27 maart 2019

15u52 4 Brugge Er is een bouwvergunning aangevraagd voor de vernieuwing van de terreinen van de oude schietstand Den Tir in Assebroek. Daar komen 36 nieuwe sociale woningen én een volledig nieuw voorplein. De bouw van 48 sociale appartementen is er eerder al begonnen. “Voor Assebroek is dit een verbetering”, zegt schepen van Wonen Franky Demon (CD&V).

De terreinen van Den Tir langs de Baron Ruzettelaan en de Oude Kortrijkstraat in Assebroek liggen er al tien jaar verlaten bij. Al een hele poos was er sprake van een nieuwe invulling voor de oude militaire schietstand, een echte kankerplek in de Brugse deelgemeente. Momenteel zijn werken bezig voor de bouw van 48 sociale huurappartementen van de Brugse Maatschappij voor Huisvesting. Daarna wordt ook het autovrije binnengebied van de vroegere Den Tir bebouwd met 36 woongelegenheden. Daarna komt ook nog eens het plein aan de beurt.

Gezinnen met kinderen

“In de sociale huurappartementen met één en twee slaapkamers mikken we op alleenstaanden en kleine gezinnen”, zegt schepen van Wonen Franky Demon (CD&V). “In het najaar zijn die appartementen klaar. Daarna start de tweede fase met 36 sociale woningen, waaronder huizen met vijf, vier en drie slaapkamers. Hier zullen we dus echt gezinnen met kinderen krijgen. Zij kunnen ook naar hartenlust gebruik maken van de speelaccommodatie van het achterliggende speelpark, dat enige tijd geleden als avonturenpark werd ingericht. Voor Assebroek is dit project een verbetering.”

Lange wachtlijst

Dat er veel interesse is voor het project mag duidelijk zijn: op de wachtlijst van de Brugse Maatschappij voor Huisvesting staan liefst 1.359 gezinnen. Parel op de kroon van het nieuwe project moet het voorplein worden. Dat is namelijk een beetje het visitekaartje van Den Tir en springt in het oog door zijn ligging langs een drukke Brugse invalsweg. “We kiezen voor een groen plein met veel aandacht voor wandelaars en fietsers. We voorzien parkeerplaatsen voor vijftien auto’s. Het water van het Sint-Trudoledeken zal iets zichtbaarder worden.”

Alle werken moeten klaar zijn tegen eind 2021. De plannen worden woensdag van 17 tot 20 uur nog eens toegelicht door de ontwerpers van het architectenbureau Nero uit Gent en het studiebureau Omgeving uit Berchem op een informatiebeurs voor de omwonenden in het Parochiaal Centrum Steenbrugge.