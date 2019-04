Nog een nieuw loopevenement: Run for Charity Bart Huysentruyt

09 april 2019

09u02 0 Brugge Drie leerlingen van het Koninklijk Atheneum krijgen de steunt van de stad Brugge voor de organisatie van de Run for Charity op zaterdag 4 mei.

De opbrengst gaat integraal naar de mug-helikopter van het AZ Sint-Jan in Brugge. Er wordt gelopen rond de Sint-Pietersplas. Per rondje gaat een stuk van het inschrijvingsgeld naar het goede doel. Lopen kan tussen 10 en 16 uur. Inschrijven kost tien euro. “Hier gaat meteen vier euro van naar ons goede doel. Per rondje méér dan vier, komt er steeds één euro bij met een maximum van zeven euro”, zegt Jonas Breine. “De resterende drie euro dekt onder andere de verzekering en de administratieve kost.”