Nog een kunstwerk: nu in het Astridpark 27 juni 2018

Brugge loopt stilaan vol met kunstwerken voor de Triënnale. De jonge architect Jason Slabbynck is bezig aan een paviljoen in het Astridpark dat de naam The Liquid Wall meekrijgt. "Ik zie dat de grenzen in onze huidige samenleving steeds meer vervagen of onduidelijker worden. Met The Liquid Wall creëer ik in het Astridpark een plaats die wel een houvast kan bieden."





Het paviljoen wordt een platform voor ideeën en creaties. Er zijn vier kamers, maar het paviljoen telt geen buitenmuren, vloeren of dak. "Alleen de interne muren met deuropeningen zorgen voor de ruimte", legt Slabbynck uit. "Zo ontstaat er onduidelijkheid of dit een binnen- of buitenruimte is." Ook kunnen bezoekers met krijtjes een boodschap tekenen op de muur. (BHT)