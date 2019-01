No Notes zingen bijna 2.000 euro bij elkaar Bart Huysentruyt

05 januari 2019

12u59

De No Notes, het koor waarbij je eigenlijk niet goed moet kunnen zingen, hebben een bedrag van 1.934,25 euro bij elkaar gezongen tijdens de kerstperiode. Ze schonken de cheque zopas aan de vzw Wieder, de vereniging waar armen het woord krijgen. De No Notes zongen op de Brugse wintermarkt. Daar werden onder meer krantjes met songteksten verkocht. Ook sponsors deden een duit in het zakje. Pascale Cocqhuyt nam namens de vzw de cheque in ontvangst.