NMBS wil traject Brugge-luchthaven versterken 30 november 2018

De NMBS is bereid om extra rijtuigen of ruimere treinen in te zetten op de drukke IC-verbinding tussen Brugge en Brussels Airport. Dat zegt topvrouw Sophie Dutordoir in een antwoord aan senator Pol Van Den Driessche (N-VA).





Die laatste had zich in een brief bezorgd getoond over het tekort aan plaats op sommige treinen die naar Zaventem sporen. "Het zijn ook vaak verouderde treinen die ingezet worden, terwijl mensen vaak veel bagage mee hebben", zegt Van Den Driessche, die wel tevreden is over het antwoord. "Hieruit blijkt dat de NMBS mijn bezorgdheid deelt en van plan is om bij te sturen." (BHT)