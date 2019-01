Niveauverschil in Oostendse Steenweg pas weggewerkt als werken aan buffelbrug klaar zijn Bart Huysentruyt

30 januari 2019

14u59 0 Brugge De niveauverschillen in de heraangelegde Oostendse Steenweg worden maar weggewerkt als de werken aan de Canadabrug in Brugge eind april afgerond zijn.

Dat vernam senator Pol Van Den Driessche (N-VA) van zijn partijgenoot en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. Op 18 juni 2018, de dag dat het heraangelegd gedeelte van de Oostendse Steenweg tussen de rotonde met de Blankenbergse Steenweg en Tempelhof officieel werd ingehuldigd, hielden de fietsersbond, enkele minder mobiele personen en enkele bewoners een actie om te protesteren tegen de niveauverschillen. Die bevinden zich in de twee doorsteken van de middengeleider aan het begin van de Oostendse Steenweg.

“Er werd beloofd om deze niveauverschillen, die zowel voor minder mobiele personen als voor fietsers zeer hinderlijk zijn, zeker in 2018 te laten wegnemen”, zegt Frank Verheye van het actiecomité. “Dat het pas zo laat kan, is toch vervelend. De reden die wordt aangegeven is dat voor de volledige duur van de werken aan de brug het verkeer dat vanuit Sint-Pieters richting Sint-Andries richting Buffelbrug rijdt omgeleid wordt langs de Oostendse Steenweg. Om de niveauverschillen weg te werken, moet de Oostendse Steenweg afgesloten worden.”