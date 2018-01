Nieuwjaarsbaby's bij de vleet in AZ Sint-Jan 02u40 0 Benny Proot Daemian Vandevoorde en mama Julie. Brugge In het AZ Sint-Jan in Brugge zijn vier kindjes geboren op nieuwjaarsdag. Dat is opvallend veel.

Daemian Vandevoorde was om 4.31 uur de eerste. Het jongetje is het tweede kindje voor Alexander Vandevoorde en Julie Dingens. Hij is 49 centimeter groot en weegt 3,3 kilogram. Sander Bruggeman zag om 12.28 uur het levenslicht. Het jongetje is het tweede kindje van Jeroen Bruggeman en Veerle De Baets. Hij is 47 centimeter groot en weegt 2,5 kilo. Een klein uurtje later kwam ook Zara De Bel ter wereld. Zij is het eerste kindje van Tom De Bel en zijn Amerikaanse partner Emily Martin. Het meisje is 50 centimeter en weegt 3,3 kilogram. Jeannot Tytgadt (niet op de foto) was de vierde baby op nieuwjaarsdag. Dat is een tweede kindje van Jean Philip Tytgadt en Melanie Baumgartner. In 2017 werden 1.188 baby's geboren in AZ Sint-Jan.





Ook in het AZ Zeno in Knokke-Heist is een nieuwjaarskindje geboren. Dat was niet het geval in het AZ Sint-Lucas in Brugge en het AZ Sint-Rembert in Torhout. In het Henri Serruysziekenhuis in Oostende zag wel Allie het levenslicht om 15.56 uur. Het meisje, 2,9 kilogram voor 47 centimeter, is al het derde kindje voor mama Silke Deschepper en Andy Schaep. Het koppel uit Torhout heeft met Soren en Ferre een tweeling van 3 jaar. (BHT)





Benny Proot Zara De Bel bij mama Emily en papa Tom.

Benny Proot Sander Bruggeman en mama Veerle.