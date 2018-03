Nieuwe zaal vooral voor verenigingen GEBOUWEN SCHOOL DE REGENBOOG GAAN TEGEN DE VLAKTE BART HUYSENTRUYT

14 maart 2018

02u34 0 Brugge Er komt een nieuwe multifunctionele zaal in Lissewege. De huidige gebouwen van De Regenboog gaan tegen de vlakte en maken vanaf 2019 plaats voor iets nieuws. Inwoners van het witte polderdorp mogen de komende weken suggesties geven.

De gebouwen van de vroegere gemeenschapsschool De Regenboog in de Scharphoutstraat worden al 15 jaar niet meer door de school gebruikt. Ze dienen wel nog voor lokale verenigingen zoals judoclub Dojo, duikclub De Zeekat of de carnavalsverenigingen van Lissewege. "Onlangs nog was er een pannenkoekenfeest, maar toen begaf de verwarming het", zegt Lissewegenaar en raadslid Mathijs Goderis (sp.a). "De gebouwen uit de jaren zeventig van vorige eeuw zijn volledig uitgewoond. Er moet iets nieuws komen voor de vele verenigingen van Lissewege. Enkele jongeren trokken al eens aan de alarmbel. Zij bouwden een ondergronds café om het schrijnend gebrek aan lokalen in het noorden van Brugge aan te kaarten. Het is goed dat er nu een toekomst is."





Bibliotheek?

Concreet wil de stad, die sinds 2016 eigenaar is van de 15.000 vierkante meter gronden, de gebouwen platgooien. Er zou dan een nieuwe multifunctionele zaal, "zoals De Polder in Dudzele", kunnen gebouwd worden. "Maar dat laten we nog eerst over aan de Lissewegenaars", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "De komende weken gaan we hen uitnodigen om hun wensen over te maken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om ook de bibliotheek of stadsdiensten naar hier te verhuizen. Het lijkt me vooral logisch dat de verenigingen die nu gebruik maken van de lokalen op deze plaats een nieuw en modern onderkomen krijgen."





Toiletten

Volgens Goderis zou de zaal meteen ook een nieuw elan kunnen geven in Lissewege. "Er kunnen hier nu geen eetfestijnen, bals of toneelstukken plaatsvinden. Een nieuwe zaal kan daar verandering in brengen en het verenigingsleven een boost geven." Het gebied bevindt zich wel wat buiten het historische centrum van Lissewege, maar dat mag volgens Goderis geen probleem vormen. Bij de KSA in Lissewege kijken ze al uit naar de definitieve plannen. "Een nieuw gebouw zou geen overbodige luxe zijn. Wie hier ooit de toiletten heeft gebruikt, weet dat die niet meer van deze tijd zijn. Er moést iets veranderen. Blij dat daar nu stappen voor genomen worden." Dit jaar zal er in elk geval geen steen meer verlegd worden. "We concentreren ons nu nog op de site Xaverianen in Sint-Michiels. In 2019 komt dan Lissewege aan de beurt", aldus Landuyt.