Nieuwe wind waait door Souffleur: “Meer restaurant dan brasserie” Bruno De Schaepdrijver neemt zaak over, samen met kok Thomas Vanaudenaerde Bart Huysentruyt

17 januari 2019

18u38 0 Brugge Bruno De Schaepdrijver (37) en Thomas Vanaudenaerde (31) zijn de twee nieuwe eigenaars van Souffleur 2.0 in de Vlamingstraat in Brugge, pal tegenover de Stadsschouwburg. “Van het woordje ‘brasserie’ wilden we een beetje af. De focus ligt op het restaurant.” Er is nu ook een lunchformule.

Brasserie Souffleur: zo staat het nog altijd netjes af te lezen op de gevel van de bekende horecazaak in de Vlamingstraat. Maar op de menukaarten staat sinds kort ‘Souffleur 2.0'. Daarmee willen de nieuwe eigenaars benadrukken dat er een verandering heeft plaatsgevonden. “We pakken het wat anders aan dan de vorige eigenaars", zeggen Bruno De Schaepdrijver en Thomas Vanaudenaerde.

Restaurant Lieven

Bruno werkt al vijftien jaar voor Souffleur. Hij kent de zaak, die voorheen van zijn schoonfamilie was, door en door. Om zijn plannen waar te maken, trok hij Thomas Vanaudenaerde mee aan boord. Hij is een rasechte kok, die meer dan vier jaar actief was in de keuken van topzaak Cuines, 33 in Knokke. Hij werkte tot voor kort voor het even gerenommeerde restaurant Lieven in de Brugse binnenstad. “Hier kan ik mijn ei kwijt", zegt de jonge chef. “Souffleur 2.0 is een zaak waar kwaliteit altijd al het belangrijkste was. Van het woordje ‘brasserie' willen we een beetje af, omdat we hier geen pannenkoeken of wafels serveren. De focus ligt op het restaurant.”

Aperitieftafels

Op de nieuwe menukaart staan klassiekers als gebakken zeetong of américain natuur. Suggesties zijn altijd seizoensgebonden. Momenteel pakken de jonge zaakvoerders uit met gerookte paling of gebakken eendenborst. “Helemaal nieuw is de lunchformule”, zegt Bruno De Schaepdrijver. “Voortaan is er elke week een nieuwe lunch. Ook de wijnkaart heeft aan belang gewonnen. Er staan meer dan honderd referentiewijnen op. We introduceren binnenkort ook onze geacclimatiseerde wijnkast.”

In Souffleur 2.0 zijn er zo’n zeventig zitplaatsen. In de zomer komt daar een zonnig terras bij. “Aan het interieur hebben we gewerkt. De ronde tafels zijn vervangen door hoge aperitieftafels waar je met een groepje kan zitten. Gasten hechten daar steeds meer belang aan. Daar kunnen ze het aperitief nemen of zelfs een hapje eten. Het geeft een nieuwe dynamiek en extra gezelligheid in de zaak.”

Bushalte

De bushalte voor de deur stoort de uitbaters niet, zeggen ze. “In tegenstelling tot wat de stad vroeger beweerde, komt er geen extra volk naar onze zaak, omdat er een drukke bushalte is. Maar we hebben er ook geen last van.”

Souffleur 2.0 is elke werkdag geopend van 12 tot 15 uur en tussen 18 en 22 uur. Tijdens de weekends is de zaak gesloten. Deze maand januari opent Souffleur uitzonderlijk wel op zaterdagen tussen 18 en 22 uur.