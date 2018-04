Nieuwe website voor politie 17 april 2018

De lokale politie van Brugge beschikt sinds kort over een nieuwe website. Via www.politiebrugge.be zien bezoekers een meer hedendaagse website, passend bij de 'corporate branding' van het Brugse politiekorps. "Belangrijker is dat Brugse bezoekers er makkelijk hun eigen wijkinspecteur terugvinden en er alle nuttige info rond verkeer, preventie en andere politie gerelateerde onderwerpen kunnen opsnorren", zegt woordvoorster Lien Depoorter. "Nieuwsberichten op de website worden nu ook met een muisklik gedeeld op sociale media, zoals Facebook en Twitter. De Facebookpagina van de Brugse politie heeft trouwens al ruim 11.500 volgers. Online communiceren wordt dus ook voor onze politiezone steeds belangrijker."





(MMB)