Nieuwe wandelingen rond boeken en eten 17 mei 2018

02u41 0

De dienst Lokale Economie van de stad Brugge heeft twee nieuwe themawandelingen uitgewerkt. Het gaat om een boeken- en letterwandeling én een foodparcours. Eerder al kon je kiezen tussen een chocoladeroute, een interieurwandeling en twee fashiontours. "Dankzij die wandelingen ontdek je handelszaken in Brugge", zegt schepen van Lokale Economie Hilde Decleer (CD&V). "Het zijn alternatieven voor de gegidste wandelingen. Hiermee zetten we onze handelaars in de kijker."





Op een handig scheurblok kan je de routes raadplegen . Die zijn bij de deelnemende handelaars beschikbaar. (BHT)