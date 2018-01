Nieuwe trend: illegalen nemen openbaar vervoer richting West-Vlaamse snelwegparkings 02u45 0 Brugge Opvallend beeld zondagavond in het station van Brugge. Verschillende politiediensten waren er aanwezig om illegalen te onderscheppen die met een Lijnbus richting snelwegparkings wilden reizen. Een steeds vaker voorkomend fenomeen, zo blijkt. "Meestal komen ze met de trein vanuit Brussel om vervolgens de bus te nemen in Brugge. Zondagavond kon de politie 23 Ethiopiërs klissen. De druk op de snelwegparkings neemt duidelijk opnieuw toe", zegt procureur Frank Demeester.

De grootschalige controle aan het station kwam er nadat het gerecht verschillende meldingen binnenkreeg over grote groepen transmigranten die vanuit Brussel de trein namen richting Brugge. Daar kropen ze op een bus richting Jabbeke, Westkerke en Mannekensvere. "Zo werden groepen tot vijftig personen gesignaleerd. Als ze er 's nachts niet in slaagden in een vrachtwagen te kruipen op de snelwegparkings, maakten ze met het openbaar vervoer de omgekeerde beweging richting Brussel", aldus Frank Demeester. Zondagavond besloot het Brugs parket actie te ondernemen aan het station van Brugge. Om het speurwerk te optimaliseren, werd een speurhond en drone ingezet. In totaal namen 38 agenten deel aan de controle. "Er werden 23 Ethiopiërs onderschept. Zij wilden zich in verspreide slagorde met een Lijnbus naar de snelwegparkings laten brengen", zegt Demeester. "De Dienst Vreemdelingenzaken besliste om vijf van de veertien meerderjarige personen over te brengen naar een gesloten centrum met het oog op hun uitwijzing." Over het lot van de anderen bestaat nog geen duidelijkheid. In de toekomst is de kans groot dat het gerecht gelijkaardige acties zal voeren aan het Brugs station. "De druk op de West-Vlaamse snelwegparkings neemt duidelijk opnieuw toe", zegt Frank Demeester. "Momenteel lijkt het erop dat de transmigranten vooral afkomstig zijn uit de regio Brussel. Daar waar ze in het verleden meestal uit Franse kampen kwamen." (MMB)