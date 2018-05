Nieuwe sponsor wil families laten proeven van marathon 04 mei 2018

Verzekeraar Generali Belgium is de komende twee jaar de nieuwe sponsor van de Great Bruges Marathon.





De tweede editie vindt dit jaar plaats op zondag 21 oktober. De organisatie voegt met de 'Family Walk' een nieuwe afstand toe aan het programma. "We willen met dit evenement iedereen aanzetten om meer te bewegen en gezonder te leven, ook in familieverband", zegt Tom Vanham, CEO van Generali Belgium.





"De Family Walk neemt de deelnemers mee op een 8 kilometer lange wandeltocht langs de meest iconische en idyllische plaatsen van Brugge. De nieuwe afstand moet een breder publiek de kans geven om ook letterlijk te proeven van dit event. Zo zal er ook een groot culinair luik bij komen." (BHT)