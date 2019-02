Nieuwe regeling voor verkeerslichten aan Smedenpoort: “Op vraag van handelaars” Bart Huysentruyt

20 februari 2019

Brugge De verkeerslichten aan de Smedenpoort hebben sinds kort een nieuwe regeling.

“Na verschillende klachten van handelaars van de Smedenstraat en weggebruikers hebben we het Agentschap Wegen en Verkeer gevraagd om de verkeerslichtenregeling aan de Smedenpoort aan te passen", licht burgemeester Dirk De fauw (CD&V) toe. “Concreet komt het erop neer dat op drukke momenten het uitgaand verkeer meer tijd krijgt om het stadscentrum via de Smedenstraat te verlaten. Zo kunnen tijdens ongeveer 12 tot 15 wagens doorrijden als het groen is. Hierdoor zal de wachtrij in de Smedenstraat verkleinen of zelfs uitblijven.” Voorheen was er veel file en dus ook ergernis bij de handelaars in de Smedenstraat. Wagens stonden vaak langs de hele winkelstraat aan te schuiven. Ook voor de auto’s die vanuit het Beursplein kwamen opgereden, was het lang wachten.