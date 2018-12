Nieuwe reeks inbraken in Sint-Andries: dit kan je doen om je woning beter te beveiligen Politie zet anoniem voertuig in om dievenbende te klissen Mathias Mariën

21 december 2018

09u41 0 Brugge De politie van Brugge is een onderzoek gestart naar een nieuwe reeks inbraken. Donderdagavond sloegen dieven zes keer toe in dezelfde buurt in Sint-Andries. “We blijven extra patrouilleren en zetten ook een anonieme wagen in om de dieven te vatten”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter.

Na de lange reeks inbraken in Assebroek, lijkt Sint-Andries het volgende doelwit te zijn van een dievenbende. Nadat eerder deze maand al zeven inbraken gebeurden in één weekend, was het donderdagavond opnieuw prijs. Deze keer sloegen de inbrekers zes keer toe in de omgeven van het Olympia en de Doornstraat. Onder andere bewoners in de Betferkerklaan kregen in de loop van de avond ongewenst bezoek. De politie, die sowieso al extra patrouilleert, kwam ter plaatse en deed de nodige vaststellingen. De dieven konden evenwel nergens meer aangetroffen worden in de buurt. Bij de politie benadrukken ze dat de extra patrouilles ook de komende tijd in het straatbeeld te zien zullen zijn. “Verder zetten we ook een anonieme wagen in om de dieven zo snel als mogelijk te klissen", zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter. In de tussentijd blijft men vragen om verdachte meldingen zo snel als mogelijk door te geven aan de politie. De buit bedroeg donderdagavond voornamelijk cash geld en juwelen.

Preventietips

Ondertussen blijft de politie benadrukken dat mensen ook zélf aan inbraakpreventie kunnen doen. Wij zetten nog eens enkele nuttige tips op een rij. In de eerste plaats is het belangrijk om het huis een bewoonde indruk te geven. Dievenbendes die tijdens hun tocht licht zien branden of beweging zien in huis, zullen sneller geneigd zijn door te rijden. Dat kan simpelweg al door een lampje te laten branden of een timer in te stellen voor de verlichting. Verder is het natuurlijk cruciaal om alle vensters en deuren goed af te sluiten. Klinkt logisch, maar vaak laten de sloten nog steeds te wensen over. De politie raadt bovendien aan om geen ‘etalage’ van kostbare spullen te maken van je woning. Leg juwelen of waardevolle spullen dus niet zichtbaar voor het raam of laat ze niet zomaar rondslingeren. “Dieven hebben daar een neus voor. Leg ze dus veilig opgeborgen”, klinkt het bij de politie. Daaruit komt ook de tip om géén grote hoeveelheden cash geld in huis te bewaren. Wie toch heel wat waardevolle spullen in huis wil bewaren, wordt aangeraden om die te fotograferen én indien mogelijk te merken. Tot slot is het heel belangrijk om de woning zo zichtbaar mogelijk te maken. Vermijd hoge beplanting of onnodige muurtjes waar inbrekers zich schuil kunnen houden. Ook automatische verlichting aan voor- en achterdeur is een sterke aanrader. De politie kan tijdens jouw afwezigheid een oogje in het zeil houden. Meer info is daarover te vinden bij jouw lokaal politiekantoor.