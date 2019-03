Nieuwe protestactie aan Sint-Donaaskerk: “We blijven vechten voor veilig Zeebrugge” Mathias Mariën

14 maart 2019

18u22 0 Brugge Een twintigtal actievoerders heeft donderdagmiddag een spontane betoging gehouden aan de Sint-Donaaskerk in Zeebrugge. Ze gingen ook verhaal halen bij de plaatselijke pastoor Fernand Maréchal. “We blijven vechten voor een veilig Zeebrugge", zegt initiatiefnemer Jordy Commeyne.

De actie komt er bijna twee weken na de Mars voor Veiligheid, die toen honderden betogers op de been bracht. De actievoerders zijn de aanhoudende problematiek met transmigranten in Zeebrugge beu en willen dat aan de kaak stellen door hun acties. Donderdagmiddag was er zo een spontane betoging met een twintigtal mensen. Met spandoeken vatten ze post aan de Sint-Donaaskerk en aan de deur van de pastoor. “We laten Zeebrugge niet los tot er veiligheid is voor de inwoners en werkende mensen”, aldus Jordy Commeyne. “Er zullen zeker nog acties volgen.” De politie werd op de hoogte gebracht, maar moest uiteindelijk niet tussenbeide komen.