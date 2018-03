Nieuwe pion CD&V was jaren Cercle-kinesist 09 maart 2018

02u38 0 Brugge CD&V presenteerde gisteren Geert Leys als nieuwe kandidaat. Leys is zoon van een Volksunie-parlementslid en was 32 jaar lang kinesist bij Cercle Brugge.

"Mijn vader heeft me nog gevraagd om in zijn voetsporen te treden, maar toen ik jonger was, was ik niet rijp om die stap te zetten", zegt Leys.





"Met enkele vrienden van diverse strekkingen hadden we zelfs een pact gesloten om enkel na toelating van iedereen in de politiek te gaan." Maar enkele maanden geleden kreeg hij telefoon van CD&V-lijsttrekker Dirk De fauw en maakte hij zijn keuze. "Op vlak van cultuur en sport denk ik mijn steentje te kunnen bijdragen. Mijn interesse voor en deelname aan talrijke sporttakken, mijn liefde voor muziek en mijn rijkgevulde vriendenkring met enorm gevarieerde ideeën kunnen mij daarbij helpen."





(BHT)





Meer over Geert Leys

politiek