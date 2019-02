Nieuwe parking Waggelwater bij AZ Sint-Jan klaar tegen zomer Bart Huysentruyt

27 februari 2019

16u12 0 Brugge De nieuwe randparking Waggelwater, nabij het AZ Sint-Jan, is tegen de zomer klaar. Er komen 180 parkeerplaatsen, waarvan tien voor mensen met een beperking. “Er is hier grote nood aan extra plaats. We moesten iets doen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

De werken aan de Waggelwaterparking zijn recent gestart. Vanaf vandaag staan op deze locatie drie infopanelen die de voorbijgangers duidelijk moeten maken wat er op de hoek van de Waggelwaterstraat en Ruddershove aan de hand is. “We hebben deze grond een paar jaar geleden aangekocht om er extra parkeerruimte aan te leggen”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Op drukke dagen zijn alle parkings van het AZ Sint-Jan zo goed als volzet. Er is dus dringend nood aan meer plaats. Deze Waggelwaterparking is ideaal gelegen: dicht bij de autostrade, vlot bereikbaar en vlakbij een ideale busverbinding naar het centrum van de stad. Op die manier hopen we al een mooie stap te zetten om een mobiliteitsprobleem op te lossen.”

Fietsenberging

De randparking Waggelwater zal gratis plaats bieden aan 180 voertuigen. Daarvan zijn tien plaatsen voorbehouden voor personen met een beperking. Op vier plaatsen is ook een elektrische laadpaal voorzien. “Op het terrein zelf zullen er ook fietskluizen en een overdekte fietsenberging aanwezig zijn”, vult schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus) aan. “De opening van de parking plannen we tegen de zomer. Volgend jaar zorgen we met aanplantingen voor een groene toets. In 2022 staat zowel de realisatie van een doorsteek door de spoorwegberm als een verbinding naar de Rustenburgwijk op de planning.”

De drie infopanelen staan er niet zomaar. Brugge wil bij grote werven bewoners optimaal informeren. “Naast website, sociale media, bewonersbrieven en het stadsmagazine vinden we het ook belangrijk om ter plaatse aan iedereen die hier passeert mee te geven welke veranderingen hier gebeuren”, zegt burgemeester De fauw.

Ook extra parking voor ziekenhuispersoneel

Hetzelfde scenario ligt dus ook op tafel voor de uitbreiding van de parking ‘t Zand met zo'n 600 plaatsen. Die werken starten in het beste geval eind dit jaar. Ook aan het station is nog een uitbreiding met 500 plaatsen gepland. “Parkeren is een belangrijk item in Brugge”, beseft de burgemeester. “We hebben allemaal de volle parkings tijdens de eindejaarsperiode gezien. De Waggelwaterparking zal in de toekomst niet alleen voor AZ Sint-Jan, maar ook voor shoppingdagen een interessante locatie zijn. Wat het ziekenhuis zelf betreft, is er ook de komst van een extra parking voor het personeel, waardoor de huidige bezoekersparking toch een stuk verlicht zal worden.”