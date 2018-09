Nieuwe parking voor 180 wagens aan Waggelwater 04 september 2018

Er komt een nieuwe randparking aan het Waggelwater, op zo'n 300 meter van het AZ Sint-Jan. Dat is goed nieuws voor patiënten en bezoekers van het ziekenhuis en voor...de foorkramers.





Het Brugse schepencollege keurde de omgevingsvergunning voor de nieuwe randparking aan het Waggelwater gisteren goed. Dat betekent dat de werken kunnen starten. De parking aan het Waggelwater moet de parkeerdruk in de ondergrondse parkings in Brugge, maar ook aan de rand, zoals in de Bevrijdingslaan, verminderen. "We spelen met deze extra plaatsen in op toekomstige noden. Deze parking is ook interessant voor wie het AZ Sint-Jan moet bereiken. De parking staat daar vaak heel erg vol", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). De nieuwe parking bevindt zich op zo'n 300 meter in vogelvlucht van het ziekenhuis. Ook OCMW- en AZ-Sint-Jan-voorzitter Dirk De fauw (CD&V) ziet alleen maar voordelen. "Dankzij de optimale busverbindingen tussen binnenstad en AZ Sint-Jan zal deze randparking de huidige parkeerdruk verlichten. Er wordt eveneens een doorsteek voorzien naar de bestaande bushalte langs de Waggelwaterstraat. Ook de nabijheid van de spoorweghalte Sint-Pieters is een troef. De fietsverbinding tussen Brugge-centrum en de site Sint-Jan wordt verbeterd: in de omgevingsvergunning is rekening gehouden met een mogelijke ondertunneling van het spoor zodat er verbinding gemaakt wordt met de Rustenburgwijk." De randparking Waggelwater zal zo'n 180 plaatsen tellen. De nieuwe parking zal niet alleen handig zijn voor wie het spoor gebruikt of wie naar het AZ Sint-Jan moet, maar ook voor...de foorkramers. Zij kregen meer comfort en ademruimte. Tijdens bijvoorbeeld de Meifoor zullen ze op deze locatie vrij kunnen parkeren. Qua locatie zitten ze bovendien niet verder van de binnenstad dan op hun huidige plaats, aan industriezone Ten Briele.





