Nieuwe namen voor Groen Brugge 03 augustus 2018

Groen Brugge heeft vier kandidaten voorgesteld met een hart voor ondernemen. Isabelle Descheemaecker neemt de tiende plaats in. Ze is zelfstandig masseuse (Mind your body). "Als optimistische onderneemster en mama van een 13-jarige zoon hecht ik veel belang aan milieubewustzijn en gezondheid", zegt Isabelle. Valentijn Vyvey prijkt op plaats 11. "Als papa van twee jonge kindjes ben ik oprecht bezorgd over hun toekomst", zegt hij. Op plaats 12 staat Frow Steeman. Zij is de zaakvoerder van het vegetarische restaurant 'De Plaats'. Paul Debaenst versterkt de lijst vanop plaats 13. Hij is gepensioneerd apotheker. "Naast fantastische kandidaten hebben we ook een ambitieus verkiezingsprogramma", zegt lijsttrekker Raf Reuse. "We willen onze lokale economie een boost geven (MMB)