Nieuwe Kruispoortbrug arriveert via het water 20 januari 2018

02u46 0

De nieuwe, tijdelijke Kruispoortbrug komt tijdens de laatste week van januari via het water naar Brugge. De onderdelen van die nieuwe brug zullen dan via een ponton ter plaatse gebracht worden aan de ringvaart. Sinds begin januari is de aannemer volop bezig op het terrein met de voorbereiding van de installatie van de tijdelijke Kruispoortbrug I. Volgens de nieuwe planning vindt de installatie bijna twee weken later plaats dan voorzien. "De productie en de behandeling van de onderdelen hebben volgens de aannemer vertraging opgelopen die niet meer ingehaald kan worden", zegt Claudia Van Vooren van De Vlaamse Waterweg nv.





"Wij betreuren die vertraging, maar een goed functionerende en veilige brug is het belangrijkste." De nieuwe brug zou midden februari, dus over een kleine maand, openen voor het verkeer. (BHT)