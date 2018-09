Nieuwe klassen in Kantelberg 04 september 2018

Basisschool Kantelberg in Sint-Kruis is gestart in gloednieuwe klassen, die de voorbije weken met man en macht werden verbouwd. "We hebben ook een nieuwe slaapklas voor de allerkleinsten. Dit jaar starten we met zes peuters in ons peuterklasje", zegt leerkracht Sylvia Vanmullem. De eerste schooldag verliep in Sint-Kruis bijzonder gemoedelijk. Ouders kregen een kopje koffie aangeboden bij het afscheid van hun kroost.





(BHT)