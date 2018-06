Nieuwe kinder- en jeugdpsychiatrie van 9 miljoen euro klaar 02 juni 2018

Aan het AZ Sint-Lucas zijn de nieuwe gebouwen voor de kinder- en jeugdpsychiatrie officieel in gebruik genomen. De nieuwbouw kost 9 miljoen euro en is ruim 3.000 vierkante meter groot. De werken startten al in 2016 en zijn nu, op enkele details na, volledig voorbij. De directie bereidde de nieuwbouw enkele jaren voor. Er is plaats voor meer dan 30 patiënten: een verdubbeling van de huidige capaciteit. De nieuwbouw heeft alle moderne faciliteiten die nodig zijn om het de patiënten zo aangenaam mogelijk te maken. Rond de nieuwe vleugel is er bijvoorbeeld heel wat groen. Verder zijn er leefruimten voor vier groepen, klas- en therapielokalen en een sportruimte.





Er werd doelbewust gekozen voor een volledig passief gebouw dat CO2 neutraal zal zijn. In een latere fase komen er ook nog zonnepanelen. In het weekend van 16 en 17 juni verhuizen de patiënten van de huidige afdeling in het ziekenhuis naar de nieuwe stek. (MMB)