Nieuwe fietsroute voor 45 jaar dienstencentra 20 augustus 2018

De dienstencentra van Mintus bestaan 45 jaar. Het jubileumjaar wordt op sportieve manier gevierd met de lancering van een fietsroute die de centra met elkaar verbindt. De route heet 'Minvelo' en bestaat uit 2 trajecten van 35 en 65 kilometer. De kortste tocht leidt doorheen Brugge-centrum en de randgemeenten. De tweede route van 65 kilometer brengt de fietsers langs de dienstencentra van Lissewege en Zeebrugge. Beide trajecten bieden de mogelijkheid om op een sportieve manier kennis maken met de tien dienstencentra, twee ontmoetingscentra en één buurtpaviljoen die verspreid liggen over het Brugse grondgebied. "De fietsroute zal niet zo heel lang up-to-date blijven, want er zijn nieuwe centra in het voorzicht", zegt OCMW-voorzitter Dirk De fauw (CD&V). "Een buurtpaviljoen dat letterlijk in de steigers staat, is Den Breydel in Sint-Andries dat in oktober opent. In 2019 wordt dienstencentrum Den Heerd in Sint-Pieters geopend. Ook een nieuw dienstencentrum in de Barrièrestraat in Sint-Michiels staat op de planning." (BHT)