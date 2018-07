Nieuwe fietsbeugels 13 juli 2018

02u35 0

De stad plaatst momenteel nieuwe fietsbeugels in de Katelijnestraat, Koningstraat, Langerei, Dweersstraat, Zilverstraat, Snaggaardstraat, Kuipersstraat en de Niklaas Desparsstraat. Het rechthoekig model heeft een extra horizontaal verbindingsprofiel en is uitgevoerd in zwart gelakt staal met hoogwaardige afwerking. Het zijn ideale aanleunbeugels voor het kortparkeren van fietsen. "Door de middenbuis is het bruikbaar voor alle soorten fietsen, ook kinderfietsen en fietsen van andere omvang, en zelfs enkele types bromfietsen", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Het zijn niet alleen praktische modellen, ze ogen ook mooi. De fietsbeugels kunnen zowel in de binnenstad als in de deelgemeenten worden geplaatst in functie van de vraag." (BHT)