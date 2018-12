Nieuwe directeur voor Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen Bart Huysentruyt

21 december 2018

09u12 0 Brugge Het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen krijgt vanaf 1 januari 2019 een nieuwe directeur. Dan gaat Ann Pollentier na 23 jaar als algemeen directeur met pensioen.

Ze bouwde het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen uit tot een sterke organisatie. In januari kunnen de collega’s haar uitzwaaien op het jaarlijkse personeelsfeest. “Het is met een heel goed gevoel dat ik terugblik", zegt ze. “Onvoorstelbaar hoeveel succesvolle innovaties er in deze periode werden gerealiseerd. Dat kon niet zonder een sterk team.” Katalien Dendooven volgt haar op. Zij is vroedvrouw met een masterdiploma medisch sociale wetenschappen. Dendooven was eerder werkzaam bij het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen als directeur zorg.