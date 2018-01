Nieuwe busregeling door heraanleg 't Zand 02u42 0

Naar aanleiding van een nieuwe fase in de heraanleg van 't Zand in Brugge, vanaf maandag 8 januari, past De Lijn opnieuw de bediening van het plein aan.





De streeklijnen 31, 33, 35, 41, 42 en 47 rijden dan niet langer langs de halte Brugge 't Zand. Reizigers kunnen in- en uitstappen aan de halte Brugge Hoefijzer of Brugge Station. De streeklijnen 31, 33, 35, 41, 42 en 47 stoppen vanaf 8 januari ook niet langer aan de halte Brugge 't Zand, maar rijden onder het plein door. Deze lijnen bedienen wel de haltes Brugge Hoefijzer en Brugge Station. De aangepaste reisweg van lijnen 2, 4, 11, 13 en 14 blijft in de nieuwe fase vanaf 8 januari behouden. Ook de extra halte Brugge Bargeplein voor lijnen 11 en 12 wordt behouden. Meer info aan de betrokken haltes en op www.delijn.be. (BHT)