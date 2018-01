Nieuwe Brugse zorgvereniging heet Mintus 02u41 14

Mintus is de naam van de nieuwe Brugse zorgvereniging, die de dienstverlening en taken in het kader van de seniorenzorg zal bundelen. Aan de naam wordt ook een nieuw logo gekoppeld. Het is de stad Brugge die samen met het OCMW de zorgvereniging heeft opgestart. De naam Mintus moet op zijn West-Vlaams uitgesproken worden: 'mien tuus'. "Hier worden alle taken en dienstverlening in het kader van de zorg gebundeld, zoals het OCMW dat altijd heeft gedaan. De woonzorgcentra, inclusief kortverblijf en nachtopvang voor senioren, de dagverzorgingscentra, serviceflats en seniorenwoningen, de dienstencentra, ontmoetingscentra en een brede waaier aan thuiszorgdiensten: die vallen voortaan allemaal onder de hoede van Mintus", zegt OCMW-voorzitter Dirk De fauw (CD&V).





Voor klanten die al van deze dienst(en) gebruik maken via het OCMW, blijft alles bij het oude. De prijzen veranderen niet, de voorwaarden evenmin. Ook voor de personeelsleden die al aan de slag waren bij het OCMW, verandert er niks. De hoofdzetel van het OCMW op Ruddershove wordt de hoofdzetel van Mintus. (BHT)