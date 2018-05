Nieuwe brug pas in 2027 klaar BEWONERS STEENBRUGGE ONTGOOCHELD OVER UITSTEL WERKEN BART HUYSENTRUYT

08 mei 2018

02u29 0 Brugge "Waarom moet het nog zo lang duren?" Dat was gisteren de meest gestelde vraag tijdens de infomarkt over de nieuwe vaste autobrug in Steenbrugge. De timing is weer opgeschoven: pas in 2021 gaat de schop de grond in. Zes jaar later is de brug klaar.

De Vlaamse regering heeft wel al besloten welke constructie er gebouwd zal worden. Op de plaats van de huidige versleten ophaalbrug komt er een nieuwe, hoge, vaste brug voor het auto- en vrachtverkeer. Mogelijk wordt er op die brug ook een aparte busbaan gelegd. Fietsers en voetgangers zullen daar over kunnen, maar krijgen ook een aparte beweegbare brug verderop. De locaties liggen nog niet helemaal vast, al gaat het om de zone tussen de rotonde N50 met het kruispunt Sint-Michielsestraat en Gaston Roelandtsstraat.





De nieuwe brug is nodig om schepen tot 3.000 ton makkelijker te laten passeren. Het zou zo meteen gedaan zijn met de lange wachttijden voor wie vanuit Oostkamp naar Brugge wil, en omgekeerd. "De situatie is vandaag dramatisch, maar dat is ook logisch", zegt buurtbewoner Marc Deduytsche. Hij kwam gisteren een kijkje nemen op een infomarkt, georganiseerd door De Vlaamse Waterweg. "Stel je voor dat de brug stuk geraakt. Dan moet al het verkeer via Sint-Michiels naar Brugge. Dat is vragen om problemen. Dit is een echte 'bottleneck' en die moet vlotter georganiseerd worden."





Etienne Vanoverschelde is eerder voorstander van een tunnel voor fietsers en voetgangers, maar is vooral ontgoocheld over de timing van de werken. "Ze gaan niet alleen zes jaar duren, maar de spade gaat ook pas in de grond in 2021. Terwijl we toch allemaal hadden gehoopt dat dat volgend jaar zou zijn. Dat betekent dat we hier nog jaren miserie gaan ondervinden."





Goed nadenken

Dat is ook de mening van Michel Vanderostyne, die wel eens 'burgemeester van Steenbrugge' wordt genoemd. "Ik begrijp al helemaal niet waarom een aparte busbaan moet komen op de brug. Laat de auto's dan die rijstrook gebruiken. De busbaan op de Baron Ruzettelaan is al een miskleun."





Volgens Claudia Van Vooren van waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg moet nog een aantal studies uitsluitsel geven over locatie, hellingsgraad en inrichting van de brug.





"Daarom ook dat we de buurtbewoners nog eens uitnodigden om hun mening te geven. Die is echt belangrijk, want we willen weten wat hier leeft. Dat de timing wat uitgesteld is, heeft met die studies te maken. We willen ons werk hier echt goed doen. Het gaat om een belangrijke beslissing voor Brugge en de mobiliteit. Hier moet goed over nagedacht worden."





Volgend jaar is het plan klaar, in 2021 wordt dan gestart.