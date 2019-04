Nieuwe boom aan Katelijnevest: “Om waterinfiltratie te verbeteren” Bart Huysentruyt

11 april 2019

15u18 0 Brugge Aan de Katelijnevest zijn zopas de werken gestart voor de plaatsing van een ondergrondse groeiconstructie en de aanplanting van een uitgroeiende hoogstamboom.

“We hebben daar problemen met de infiltratie van hemelwater", zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Door middel van een infiltratieput wordt hemelwater opgevangen en vertraagd afgevoerd naar de ondergrondse groeiconstructie waar de boomwortels er optimaal gebruik kunnen van maken. Bovengronds voorzien we een open plantvak waarin een zilverlinde en een bodembedekkende beplanting kunnen groeien.” De werken kaderen in het Europees Project Water Resilient Cities. Stad Brugge staat in voor het plaatsen van de ondergrondse groeiconstructie, de verhardingswerken, de rioleringswerken en de aanplantingswerkzaamheden. De Europese partners leveren de ondergrondse groeiconstructie. Het einde van de werken is voorzien op 19 april.