Nieuw zebrapad in Heidelbergstraat 31 augustus 2018

Het Brugs stadsbestuur is bij monde van burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) tevreden dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gisteren een duidelijk zebrapad aanlegde in Heidelbergstraat in Sint-Michiels. "Samen met de buurtbewoners dringen we al lang aan bij de Vlaamse overheid om die plaats veiliger te maken", zegt Landuyt. "Een jaar geleden werden er enkele vluchtheuvels aangebracht. Het doet me plezier om te zien dat er ook een nieuw zebrapad bijgekomen is. In de nabije toekomst volgen er nog enkele ingrepen om de verkeersveiligheid in en rond de Heidelbergstraat te verhogen." (BHT)