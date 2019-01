Nieuw verhuurkantoor moet wachtlijst sociale huurwoningen doen krimpen Bart Huysentruyt

15 januari 2019

15u47 0 Brugge Een nieuw stedelijk marktverhuurkantoor in Brugge moet de lange wachtlijst voor een sociale huurwoning doen krimpen.

In het werkingsgebied van Sociaal Verhuurkantoor Sovekans staan er momenteel 2.650 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Zeventig procent daarvan zijn alleenstaanden en eenoudergezinnen. Bovendien wordt de wachtlijst jaar na jaar langer. Ter vergelijking: in 2010 stonden er 870 gezinnen op de wachtlijst. “Vandaag is dat aantal meer dan verdrievoudigd”, stelt Lodewijk Waes van Sovekans vast.

Sovekans werd dertig jaar geleden door een aantal vrijwilligers opgericht en is sinds 2002 erkend als sociaal verhuurkantoor. De organisatie is actief in Brugge, Blankenberge, Beernem, Damme, Oostkamp, De Haan, Zuienkerke en Zedelgem. Sovekans huurt zo’n 350 woningen op de private markt en verhuurt ze door. Dertien vaste medewerkers staan in voor de administratie en het onderhoud van de woningen en voor het ondersteunen van zowel huurders als verhuurders. Dankzij de subsidies die het Verhuurkantoor ontvangt en de inzet van vele vrijwilligers, kan het de woningen aan een sociaal tarief aanbieden.

“Vandaag moeten wij heel wat mensen die het financieel moeilijk hebben en op zoek zijn naar een degelijke en betaalbare woning ontgoochelen”, zegt Waes. “De woningnood is veel groter dan het sociale woningaanbod. Aan hen die aan de voorwaarden voldoen, maar nog heel wat wachtenden voor zich op de lijst zien staan, willen wij met dit nieuwe Stedelijk Martverhuurkantoor een oplossing bieden.” Het initiatief is bedoeld voor mensen in woonnood die voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een huurwoning, maar door de lange wachtlijsten niet gunstig gerangschikt staan.

Daarnaast zal het Stedelijk Marktverhuurkantoor ook een oplossing moeten bieden aan mensen die moeilijk of geen toegang vinden tot de reguliere huurmarkt, bijvoorbeeld omdat zij net teveel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning.