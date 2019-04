Nieuw topmuseum van Brugge komt aan de Garenmarkt: “Zo’n kans krijg je maar één keer in een mensenleven” Stad palmt gronden Sint-Andreasinstituut in, school verhuist naar site-KTA Bart Huysentruyt

05 april 2019

17u08 0 Brugge De stad Brugge zal, op advies van zes experten, een nieuw topmuseum voor hedendaagse kunst bouwen op de gronden van het Sint-Andreasinstituut. Dat heeft het schepencollege beslist. De school verhuist naar de site van het KTA, even verderop. “De kans die de stad hier krijgt, komt er maar één keer in een mensenleven”, klinkt het in het expertenverslag. Kostprijs van het nieuwe museum: 28 miljoen euro.

Het vorige stadsbestuur kocht in de Jacobinessenstraat de gronden van het KTA (dat intussen naar de Rijselstraat is verhuisd) om er een nieuw museum te bouwen. Maar het nieuwe Brugse bestuur stelde die beslissing in vraag. Het liet zes experten de twee mogelijke locaties, KTA en Sint-Andreasinstituut, naast elkaar leggen. Onder meer Manfred Sellink, oud-directeur van de Brugse Musea, maakte deel uit van die expertencommissie. “We hebben een voorkeur voor de site op de Garenmarkt", klinkt het in het verslag. “Dit is een kans die de stad maar één keer in een mensenleven krijgt. De nabijheid van andere musea is fantastisch. De meerkost is relatief beperkt en ook de impact is klein.”

Park

De stad Brugge en de vzw’s Sint-Andreasinstituut en Sint-Trudo doen een grondenruil. De stad betaalt nog extra zo’n 3,3 miljoen euro voor het domein van 12.400 vierkante meter. “Met de keuze voor de grondenruil behouden we het onderwijs in de binnenstad", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Tegelijk kan er op de Garenmarkt een nieuw museumkwartier komen. De gronden palen immers aan het Groeninge- en Gruuthusemuseum en Arentshof. We verwerven ook een park, dat we uitbouwen tot een museumpark. Alle tuinen worden zo met elkaar verbonden. We proberen ook een overeenkomst te sluiten met de Residentie Ten Eeckhoutte. Die tuin van 1834 met boomgaard paalt ook al aan deze site.” In het nieuwe museum zouden prestigieuze expo’s met hedendaagse kunst komen.

Sportzaal

In de nieuwe school van Sint-Andreas komt bovendien een sportzaal die de stad toegankelijk wil maken voor sportclubs in de binnenstad. “We hadden nog zo’n zaal nodig", zegt De fauw. “Zo lossen we een ander probleem op.”

Voorjaar 2024

De beide scholen tonen zich tevreden over de snelle beslissing van de stad. “We maken van deze kans gebruik om de basis- en secundaire school over te brengen naar de Jacobinessenstraat, in een nieuw complex dat veel eigentijdser is dan de huidige gebouwen”, zegt Will Verniest van vzw Sint-Trudo. “Een nieuw gebouw zal onze school een boost geven.”

Ten vroegste vanaf schooljaar 2021-2022 worden de eerste schoolgebouwen ontruimd. Het nieuwe Sint-Andreas zou in 2022 klaar zijn, het museumproject in het voorjaar van 2024. Het ambitieuze plan wordt op 29 april nog ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.