Nieuw toilettenpaviljoen én atrium voor Mariawende 06 september 2018

In de Boogschutterslaan in Sint-Kruis verrijst een opvallend nieuw gebouw op de terreinen van het Instituut Mariawende-Blydhove (IMB). De middelbare school bouwt er een nieuw toilettenpaviljoen met zestig wc's en een fietsenberging voor 536 fietsen. Tegelijk wordt ook een podium gebouwd in de richting van de speelplaats, die zo een atrium wordt.





"Dit is een project van net geen miljoen euro", zegt directeur Peter Pollefoort. "Het nieuwe complex telt slechts twee bouwlagen om op die manier de bebouwing in Sint-Kruis niet verstoren. De fietsen zullen dus op twee verdiepingen gestald kunnen worden. Dat is geen overbodige luxe, want één op de twee personeelsleden komt naar school met de fiets. Bij de leerlingen liggen die cijfers nog hoger." De huidige fietsenstalling verdwijnt op termijn. Op die locatie plant de school vanaf volgend jaar een nieuwbouw met klaslokalen, een verzorgingscentrum en een eetzaal. De kostprijs van dat project loopt op tot zes miljoen. "We maken wel gebruik van moderne technieken. Zo komt er bovenop het gebouw een groendak", besluit Pollefoort. (BHT/MMB)