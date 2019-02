Nieuw stadsbestuur trekt naar 24 (!) wijken: “Kennismaken en pint drinken” Bart Huysentruyt

27 februari 2019

16u28 0 Brugge De nieuwe Brugse coalitie trekt van zondag 24 maart tot en met zondag 7 juli naar 24 Brugse wijken om zich voor te stellen. Ze brengen het bestuursakkoord met zich mee.

De inwoners van Dudzele krijgen op zondag 24 maart om 10.30 uur in zaal De Polder de primeur. Dan komt het schepencollege van Brugge zich voorstellen. “Er is een formeel en een informeel gedeelte", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “We overlopen iedereen bij naam en vertellen wat we willen realiseren de komende zes jaar. Daarna is het aan de inwoners zelf. Zij mogen voorstellen formuleren, waar wij zoveel mogelijk rekening willen mee houden. Dat kan gaan van extra vuilnisbakjes in de wijk tot het omdraaien van de rijrichting in een bepaalde straat. Sommige voorstellen kunnen we snel realiseren, andere zullen tijd vragen of halen de selectie niet. Maar we willen vooral luisteren.”

De fauw en zijn ploeg willen dat doen omdat uit de vorige Stadsmonitor bleek dat de Bruggeling maar weinig vertrouwen had in het stadsbestuur. “We willen de banden weer aanhalen", zegt de nieuwe burgemeester. “Daarom kiezen we ook voor 24 wijken. Iedereen is er telkens welkom. Na afloop drinken we samen een pint.” Tijdens elk buurtmoment kunnen ook kinderen en jongeren hun ei kwijt. De jeugddienst zorgt voor een apart programma. De planning van alle buurtmomenten vind je op www.brugge.be/buurtaandebeurt.