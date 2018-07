Nieuw speelplein aan De Polder 06 juli 2018

Goed nieuws voor Dudzele, want langs de Stokerij aan zaal De Polder is een nagelnieuw speelplein in gebruik genomen. De groen- en jeugddienst legde het nieuwe terrein aan. "Geen overbodige luxe, want één op de drie Dudzelenaren is jonger dan 25 ", zegt schepen van Jeugd Franky Demon (CD&V). Daarmee is het onze jongste deelgemeente. Extra speelruimte is dus gerechtvaardigd." Er is een schommel en een klimnetpiramide. De glijbaan werd verplaatst en er kwam een voetbaldoel bij, net als een trapveld, een kabelbaan, draaitoestel en evenwichtsparcours. Het speelpleintje in de Krekenstraat is gericht op jonge kinderen. De kinderen kunnen zich daar uitleven op de zandspeelplek met speelhuisje en minicarrousel. Er werd bijna 200.000 euro geïnvesteerd. (BHT)