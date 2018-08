Nieuw parcours en Family Walk bij Great Bruges Marathon 22 augustus 2018

De Generali Great Bruges Marathon op zondag 21 oktober pakt uit met een nieuw parcours. Voor de tweede editie hebben zich al 3.000 sportievelingen ingeschreven voor de marathon, halve marathon of de nieuwe Family Walk. Een verschil met vorig jaar is dat het stuk langs de Dudzeelse Steenweg wordt ingekort. Er zal in de plaats meer langs het water gelopen worden, wat het parcours attractiever maakt. Een andere opvallende nieuwigheid is dat het parcours, met uitzondering van de passage in het centrum, in de andere richting is uitgetekend dan vorig jaar en dat er minder kasseistroken zijn. Dit moet het loopcomfort ten goede komen. Een halve marathon wandelen, is ook mogelijk. Voor wie dat nog iets te veel vindt, is er voor het eerst ook de Family Walk. Dit is een tocht van 8 kilometer in hartje Brugge langs de meest iconische en idyllische plaatsen van de stad, met als uitsmijter een passage doorheen Hotel- en Toerismeschool Spermalie. (BHT)