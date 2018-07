Nieuw magazine richt zich op jongeren 19 juli 2018

Het vroegere BrugesInsideOut-magazine kreeg een nieuwe naam en look en heet voortaan BLVRD-magazine. "Het brengt alles wat leeft in Brugge voor en door jongeren in beeld", vertelt schepen van Jeugd Franky Demon (CD&V).





De focus blijft liggen op artikels rond events, artiesten en muziek, jonge ondernemers, studenten, kunst, literatuur en poëzie. Tweemaandelijks wordt een magazine van 64 pagina's gevuld en vormgegeven. Naast het magazine is er ook een zeer actieve website via www.blvrdmagazine.com. Artikels krijgen daar een tweede leven en er verschijnt nieuw materiaal. "We krijgen 3.000 euro van de stad om BLVRD verder uit te bouwen en vooral gratis te houden", zegt drijvende kracht Sanne De Muynck. "Op die manier blijven we dicht bij de jeugd staan."