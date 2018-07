Nieuw leven voor strandwinkeltje BRUGGELING ZET TRADITIE VOORT 'UIT LIEFDE VOOR ZEEBRUGGE' MATHIAS MARIËN

02u47 0 Brugge Het laatste 'echte' strandwinkeltje van de badplaats heeft een overnemer gevonden en draait op volle toeren. Ondernemer Bert De Neve (35) redde het winkeltje van de ondergang. "Ik hou nu eenmaal van Zeebrugge. Mijn hart bloedde toen ik las dat er geen opvolger te vinden was."

Precies een jaar geleden kon u in deze krant lezen hoe Ria Van Massenhove hopeloos op zoek was naar een overnemer voor haar strandwinkeltje 'Jump'. Het winkeltje aan het begin van de Zeedijk opende in 1963 en werd doorheen de jaren een waar begrip in Zeebrugge. "Ik snap niet dat er geen interesse is. Zeebrugge heeft een uniek strand. Hier is zoveel potentieel", vertelde Ria toen. Lange tijd leek het erop dat het winkeltje ten dode was opgeschreven. Tot Bert De Neve (35) lucht kreeg van de zaak. De geboren en getogen Bruggeling heeft een groothandel in strandartikelen. "Mijn hart bloedde toen er geen opvolging werd gevonden. Ik besloot dan maar zélf het winkeltje uit te baten", vertelt Bert.





Blijft de vraag waarom een succesvolle ondernemer met een drukke agenda een relatief klein winkeltje nieuw leven wil inblazen. "Simpel: uit liefde voor Zeebrugge", zegt Bert De Neve vol overtuiging. "Als kind kwam ik hier zelf oneindig vaak naar het strand. Ik hou van deze badplaats. Het zou zonde zijn als er geen echt strandwinkeltje meer was geweest." De Bruggeling gaf het ouderwetse pand een opfrisbeurt en koos meteen voor een nieuwe naam: Beaufort. "Ik weet het, mijn keuze getuigt niet meteen van veel creativiteit", lacht Bert. "Maar oké, tegelijk past het wel perfect bij de zee."





Opmars

Het aanbod varieert van dranken en ijsjes tot de typische strandemmertjes, schopjes, zonnecrème en zwemgerief. "De reacties zijn héél positief. Ik heb ook het gevoel dat Zeebrugge aan een opmars bezig is. De voorbije weken was er heel wat volk en de lokale horeca doet heel wat inspanningen om toeristen tevreden te stellen. Er is een duidelijke ommekeer zichtbaar. Er komen zelfs regelmatig foodtrucks naar de Zeedijk. Ik hoop dat er de komende tijd nog heel wat strandgangers bijkomen. De parking is hier gratis, wat wil je nog meer?", glimlacht De Neve.





Geen gocarts

Het enige wat Bert de dagjestoeristen níet kan aanbieden, is een ritje met een gocart.





"Het verhuren op zich was zeker haalbaar, alles wat er bij komt kijken jammer genoeg niet. Qua onderhoud en herstellingen is daar de nodige kennis én tijd voor nodig. Die heb ik helemaal niet", aldus De Neve. "Maar het blijft zeker een optie om de gocartverhuur in de toekomst opnieuw aan te bieden. Gelukkig is er even verder op de Zeedijk wél nog een verhuurder van gocarts. Dat speelde zeker mee in mijn beslissing."