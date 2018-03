Nieuw labo analyseert lichaamsbewegingen 29 maart 2018

De Brugse campus van de KU Leuven aan het station heeft zopas een 'bewegingslabo' geopend, een onderdeel van het departement revalidatiewetenschappen.





In de onderzoeksruimte nemen studenten de beweging van de ledematen en van de romp, nek, kaak en het oog onder de loep. Onder meer via infraroodcamera's maken ze grondige analyses. "We focussen ons op mensen met spier- en neuromotorische aandoeningen", zegt departementshoofd Hilde Feys. "De kennis die in dit lab verzameld wordt, moet een antwoord bieden op de toenemende zorgbehoefte." Het bewegingslabo is een onderdeel van een groter West-Vlaams onderzoeksproject, 'We-Lab for Health, Technology and Movement', waarvoor hogeschool Vives een eigen zorglab uitbouwt. Andere partners zijn het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de provincie West-Vlaanderen en de Technisch Universitaire Alliantie van West-Vlaanderen. (BHT)