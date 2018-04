Nieuw foodtruckfestival in Zeebrugge 13 april 2018

02u36 0

Zeebrugge is komende zomer een nieuw foodtruckfestival rijker, want van 6 tot 8 juli komt het Nederlandse concept Rrrollend naar het evenementenplatform.





Het festival staat bekend om het knusse karakter, voornamelijk omdat de meeste edities op pleinen middenin de steden plaatsvinden. Naast verrassende gerechten, worden bezoekers vermaakt door lokaal muzikaal talent, een lounge dj en entertainment voor de kinderen. Op vrijdag 6 juli kun je vanaf 16 tot 23 uur langskomen.





Zaterdag 7 juli is het festival geopend van 12 tot 23 uur en zondag 8 juli van 12 tot 21 uur. Er wordt met de pinpas of contant betaald. (BHT)