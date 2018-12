Nieuw fietspad door Gemene Weidebeek Bart Huysentruyt

12 december 2018

In Assebroek is het nieuwe half verharde pad in de Gemene Weidebeek ingereden. Het pad komt er na een vraag vanuit de basisschool Jan Fevijn om het bestaande graspad te verbeteren voor de fietsende jongeren. “Als het zompig wordt, was het pad nauwelijks nog te gebruiken. Daar komt nu verandering in”, klinkt het bij de school. Het pad is nauwelijks anderhalve meter breed en bestaat uit een bovenlaag van kalksteenslag.

Het traject is 700 meter lang en verbindt de Lindenlaan, Zomerstraat, Vossensteert en het traject Zomerstraat, begin Zuiderakker. Aan de Lindenlaan is een nieuwe veilige brug over de Gemene Weidebeek voorzien. De totale kostprijs was 95.000 euro.