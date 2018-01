Nieuw boek over lokale pop en rock in de maak 27 januari 2018

Vier jaar na het succesvolle boek 'Brupop! Een halve eeuw pop en rock in Brugge' werkt auteur Antoine De Clerck aan een nieuwe publicatie over de Brugse muziekscene. "Het nieuwe project ligt in het verlengde van mijn vorig boek, maar het opzet is anders. Dit keer ga ik niet voor een chronologische opsomming van feiten, maar wil ik meer de nadruk leggen op het verhalende aspect van muziekbeleving", zegt hij. Onder de werktitel 'Brupop Backstage! Verhalen uit 60 jaar Brugse pop en rock' is De Clerck nog op zoek naar straffe, boeiende, ontroerende, hilarische of gewoon geestige verhalen, anekdotes, weetjes en foto's van Brugse groepen, muzikanten, artiesten, concertorganisators, geluidstechnici, roadies, platenhoesontwerpers... Wie materiaal (verhalen of foto's) heeft, kan Antoine De Clerck contacteren via mail op boekbrupop@gmail.com of 0495/37.35.28. (BHT)