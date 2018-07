Nieuw beursgebouw moet stuk lager STAD, ARCHITECT EN BUURTBEWONERS KOMEN TOT COMPROMIS BART HUYSENTRUYT

03 juli 2018

02u44 0 Brugge Het nieuwe beurs- en congresgebouw op het Beursplein in Brugge zal zes meter lager zijn dan in het eerder gekozen ontwerp stond. 31 meter bleek voor de buurt een probleem. "Met 25 meter hebben we een compromis gevonden", zegt burgemeester Renaat Landuyt.

Het vroegere beursgebouw op het Beursplein, waar nu het WK-dorp is opgesteld, ligt intussen al sinds juni vorig jaar tegen de vlakte. Sommige Bruggelingen begonnen al te dromen van een nieuw park op die locatie, maar de stad gaat wel degelijk voort met de plannen om er een nieuwe beurs- en congreshal te bouwen. Dat is een project van 40 miljoen euro. Daarvoor krijgt Brugge een hal met plein van bijna 5.000 vierkante meter, een auditorium voor 500 man, 8 vergaderzalen, een cateringzaal met terras op de bovenste verdieping en een ondergrondse parking voor 124 wagens. "Aan de belangrijkste voorwaarden is niet geraakt", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a), die de voorbije zeven maanden aan tafel zat met de Portugese architect Souto de Moura. Zijn plan werd in december vorig jaar uit vijf finalisten verkozen, maar moest nog verfijnd worden. "De buurt had wat problemen met de hoogte van 31 meter. Daar hebben we zes meter van afgedaan. Het hoogste punt bevindt zich aan de Ketelbuizerstraat. Aan de kant van de Zwijnstraat ontstaat een nieuw plein, dat naadloos aansluit op 't Zand." Op het huidige plein staan nog heel veel beuken, waarvan sommige meer dan vijftig jaar oud zijn. "We kunnen 38 bomen behouden", zegt Landuyt. "Dat was vanuit de stad ook een voorwaarde. Die bomen hebben hier een geschiedenis én een toekomst."





Sluw

De congresfaciliteiten bevinden zich op de vier verdiepingen in het eerste deel van het gebouw. De rest, alles op het gelijkvloers, is voorbehouden voor beurzen. "Er is rondom rond met ramen gewerkt", zegt Souto de Moura, die gisteren in Brugge was. "Die ramen kunnen we als het ware opplooien, waardoor er een overdekt plein ontstaat. Dit verschaft nieuwe mogelijkheden in Brugge." De eerste reacties op zijn ontwerp waren nogal lauwtjes. Vaak werd daarbij het woord 'saai' in de mond genomen. "Ik noem het niet saai, maar sluw", zegt Landuyt. "De architect wilde met dit gebouw niet al het andere moois in Brugge overtreffen. Dit gebouw dringt zich niet op, maar wordt wel bijzonder functioneel."





Controle

Opmerkelijk: de stad zal de nieuwe beurs- en congreshal zelf uitbaten, onder de vorm van een autonoom gemeentebedrijf. "Zo hebben we er zelf de controle over", aldus Landuyt, die daarvoor een beroep zal doen op de stadsdiensten, maar ook op de expertise van het Concertgebouw. Begin 2019 gaat de spade voor twee jaar in de grond.