Nieuw asiel klaar tegen paasverlof Bart Huysentruyt

30 december 2018

10u15 0 Brugge De werken lopen wat vertraging op, maar tegen het paasverlof van 2019 zou het nieuwe dierenasiel van Het Blauwe Kruis in Brugge klaar moeten zijn. Op dit moment staat het stalen raamwerk al recht.

Zoals bekend kreeg Het Blauwe Kruis een legaat van 1,2 miljoen euro om een nieuw dierenasiel te kunnen bouwen. Dat raakte twee jaar geleden bekend. Sinds een paar weken ligt het oude asiel tegen de vlakte. “Die afbraakwerken zijn goed verlopen. De dieren in ons asiel zijn probleemloos verhuisd naar de conciërgewoning vlakbij. Daar kunnen ze de winter doorbrengen. Alle dieren maken het goed”, zegt Anne Lagrou van Het Blauwe Kruis. De nieuwe toegangsbrug naar de nieuwbouw is al klaar. Na de vakantie worden de werken hervat. “Er is een klein beetje vertraging. We hadden gehoopt om tegen het einde van 2018 al onze intrek te nemen in het nieuwe gebouw. Maar eigenlijk hebben we geen haast. Als alles afgewerkt is tegen het paasverlof zijn we heel tevreden.”