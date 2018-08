Nieuw ALDI-filiaal opent deuren 03 augustus 2018

02u30 0 Brugge Aan de Zandstraat in Sint-Andries opent morgen het nieuwe filiaal van supermarktketen ALDI.

"Om tot ons nieuwe winkelconcept te komen, hebben we onze klanten de vraag gesteld: hoe ziet uw ideale ALDI er in de toekomst uit", zegt Managing Director Patrick Decock. "Op basis van die antwoorden werd de winkel ingericht."





De nieuwe winkel aan de Zandstraat is maar liefst dubbel zo groot als het oude filiaal. De winkeloppervlakte werd uitgebreid van 600 naar 1.350 vierkante meter. "Zo wordt het nog aangenamer winkelen voor de klant", aldus Decock. "Er werd ook rekening gehouden met de buurtbewoners. Zo probeert ALDI de geluidshinder tot een minimum te beperken. Denk bijvoorbeeld aan de loskade die zich aan de voorkant van het gebouw bevindt en waar de vrachtwagens helemaal binnenrijden wanneer ze komen lossen." In het nieuwe filiaal, op de terreinen waar vroeger een fitnesscentrum stond, ligt een sterke nadruk op vers en convenience (slaatjes, sappen en bereide gerechten). "Wat zeker niet verandert, is de succesvolle formule van ALDI: hoogkwalitatieve producten aanbieden tegen een ALDI-prijs. Een prijsverhoging komt er zeker niet", laat ALDI nog weten. Behalve ALDI opent er ook nog een filiaal van beenhouwerij Renmans. (MMB)