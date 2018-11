Niet verzekerd 14 november 2018

In de Keibergstraat in Ichtegem heeft de politie maandagmiddag een voertuig onderschept, waarvan ze vermoedde dat de bestuurder niet in orde was. De 44-jarige J.L. uit Brugge bleek geen verzekering te hebben en moest zijn sleutels afgeven. De wagen werd getakeld. (JHM)