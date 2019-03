Niet iedere horecabaas kan terras zetten: “Vlaanderen houdt ons tegen” Café De Hollandse Vismijn en taverne Brugge die Scone worden teruggefloten Bart Huysentruyt

14 maart 2019

21u51 0 Brugge In Brugge start vrijdag het terrassenseizoen. Vier lange wintermaanden moesten de vaste zomerterrassen binnen. Voor twee horeca-uitbaters blijft dat nog even zo. Onroerend Erfgoed Vlaanderen fluit Café De Hollandse Vismijn en taverne Brugge die Scone terug. “Het is absurd dat wij ons moeten houden aan oude voorschriften", zegt Mireille Ketels van De Hollandse Vismijn.

De twee geviseerde horecazaken zijn slachtoffer van de recente bescherming die Brugge heeft voor een aantal stadsgezichten. De Brugse binnenstad is dan wel niet beschermd, maar bepaalde delen ervan wel. Dat is onder meer het geval voor de Markt, de Vismarkt en de omgeving van de Rozenhoedkaai. Zoals bekend mogen de horecazaken op de Markt geen nieuwe, glazen constructies plaatsen omwille van die bescherming. Hetzelfde overkomt nu De Hollandse Vismijn op de Vismarkt en Brugge die Scone aan de Rozenhoedkaai.

“We kregen nochtans toelating van zowel de stad als de provincie om ons vernieuwde terras te plaatsen", zegt Mireille Ketels van De Hollandse Vismijn. “Maar Onroerend Erfgoed Vlaanderen weigerde de vergunning. We trokken naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen, maar die besliste dinsdagnamiddag onverwacht in het voordeel van de hogere overheid. Resultaat: onze houden terrasvloer ligt er al, maar de meubels liggen gestapeld op de Vismarkt. We mogen het terras niet plaatsen. Het ergste van al vind ik dat we die beslissing dinsdag te horen krijgen, terwijl we een dag later zouden starten met de aankleding van ons terras.”

Voor De Hollandse Vismijn is het een streep door de rekening: “Een vrij dure rekening, want we betaalden al duizenden euro’s aan gerechtskosten en missen nu inkomsten doordat er voorlopig geen terras ligt”, zegt de uitbaatster. “Vreemd genoeg kregen collega’s van ons op de Burg twee jaar geleden wél toelating om hun terras te vernieuwen. Er gelden blijkbaar verschillende regels. Het is pure kafka. We snappen er niks van.”

Het Brugse stadsbestuur deelt het ongenoegen van de uitbaters. Op de Markt is het stilaan tijd om de groene, verouderde terrassen te vervangen door nieuwe exemplaren. Dat dossier houdt Onroerend Erfgoed ook tegen. “Brugge, dat is toch ook genieten van een terrasje en liefst in comfortabele en moderne omstandigheden", zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “We moeten dringend samenzitten met de diensten onder Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). We moeten hem ervan overtuigen dat deze houding van de administratie waanzin is. Horeca-uitbaters willen investeren in mooie glazen constructies en mogen niet. Anderzijds laat de overheid wel toe dat er een modern paviljoen wordt gebouwd aan Gruuthuse, waar veel Bruggelingen bedenkingen bij hebben. Ook ik vind het uitzicht dat paviljoen niet geslaagd.”

Bij het begin van het terrasseizoen is er ook goed nieuws. Vaste constructies die niet in een beschermd stadsgezicht staan, zoals Estaminet aan het Astridpark of Soeur Sourire in de Katelijnestraat, mogen voortaan het hele jaar door blijven staan. Vanaf 1 april moeten horecazaken in de deelgemeenten maar de helft van de terrastaks meer betalen én winterterrassen zullen meer rijtjes tellen vanaf komende winter.